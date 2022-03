A8 bei Leonberg Im Stau mit falschem Blaulicht unterwegs

Zeuge ruft die Polizei

Einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer war dies aufgefallen. Er rief bei der Polizei an, weil er Bedenken hatte, ob es sich bei dem Mann in dem VW tatsächlich um einen Polizeibeamten handelte. Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hielt den Volkswagen an und kontrollierte den 47-jährigen Fahrer. Die Beamten stellten schnell fest, dass der Mann kein Kollege war und demnach keine Berechtigung dafür hatte, mit eingeschaltetem Blaulicht über die Autobahn zu brausen.