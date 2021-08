A8 bei Leonberg Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Sindelfingen - Auf der Bundesautobahn 8 zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart ist es am Samstag gegen 16.30 Uhr zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Der 84-jährige Fahrer eines Opels fuhr auf einen wegen eines Staus bremsenden Audi auf, an dessen Steuer ein 45-Jähriger saß. Wie die Polizei vermutet, war der 84-Jährige mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs. Die beiden Fahrzeuge kamen an der Betonleitwand der Autobahn zum Stillstand, dort fuhr ein 65-jähriger mit seinem VW auf die beiden Fahrzeuge auf. Keiner der Beteiligten wurde bei dem Unfall verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 25 000 Euro. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden. Hierfür wurden beide Fahrspuren kurzzeitig gesperrt, was zu einem Rückstau von fünf Kilometern führte.