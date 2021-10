Leonberg - Ein Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen hat am frühen Dienstagmorgen dazu geführt, dass zwei von drei Spuren der Autobahn 8 bei Leonberg gesperrt werden mussten. Wie die Polizei berichtet, war eine 44-Jährige in ihrem Seat gegen 7.10 Uhr in Richtung Karlsruhe auf der rechten Spur unterwegs. Zwischen dem Dreieck Leonberg und der Anschlussstelle Leonberg-West musste sie verkehrsbedingt leicht bremsen.