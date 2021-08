A8 bei Leonberg Aquaplaning: Motorradfahrer stürzt

Leonberg - Schwere Verletzungen hat sich ein 58-jähriger Motorradfahrer am Montag bei einem Verkehrsunfall an der Autobahnausfahrt Leonberg-Ost auf der A 8 zugezogen. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann gegen 16 Uhr von der Autobahn abfahren. Zu dem Zeitpunkt war die Straße wegen der starken Regenfälle sehr nass. Im Kurvenbereich der Ausfahrt, auf der Parallelfahrbahn in Richtung München, stürzte er aufgrund von Aquaplaning und prallte gegen die Leitplanken.