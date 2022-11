A8 bei Leonberg 65 000 Euro Schaden wegen geplatztem Reifen

Am Samstagvormittag ist es um kurz nach 10 Uhr zu einem Unfall auf der Autobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Leonberg-West und Rutesheim gekommen. Ein 55-Jähriger war mit seinem Mercedes AMG auf der linken der drei Fahrspuren in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs. Auf Höhe eines Streifenwagens des Polizei, der auf der mittleren Fahrspur in gleicher Richtung fuhr, platzte dem Mercedes plötzlich ein Reifen. Der Wagen kam ins Schleudern und fuhr links auf die Betonwand auf. Zu einer Kollision mit dem Polizeifahrzeug kam es nicht.