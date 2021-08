A8 bei Heimsheim Ein Auto fängt Feuer

Heimsheim - Der Fahrer ist noch einmal mit dem Schrecken davon gekommen. Sein Auto allerdings dürfte kaputt sein. Wie die Polizei berichtet, war der Autofahrer gegen 21.45 Uhr am Mittwochabend auf der A8 bei Heimsheim unterwegs, als er plötzlich bemerkte, dass es am Fahrzeugheck qualmt. Als er dann noch Geräusche aus dem Motorraum hörte, verließ er an der Anschlussstelle Heimsheim die Autobahn und fuhr auf einen Pendlerparkplatz.