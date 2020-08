Böblingen - Ein Ferrari-Fahrer hat sich am Samstag in Böblingen eine kurze Verfolgungsjagd mit einem Streifenwagen der Polizei geliefert. Wie die Beamten berichten, bemerkte eine Streife gegen 12 Uhr in der Flugfeld-Allee einen schwarzen Ferrari mit Heilbronner Kennzeichen, der immer stark beschleunigte und mit einigen Drifts sowie durchdrehenden Rädern in Richtung Wolfgang-Brummer-Allee fuhr.