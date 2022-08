Riskantes Rennen im Engelbergtunnel: Zwei Mercedes AMG – knapp 500 PS – und ein Audi R8 – 570 PS – sind am Donnerstagabend in der Tunnelröhre gegen 20 Uhr in Richtung Leonberger Dreieck gerast. Ein Autofahrer, der mit normalen Tempo unterwegs war, alarmierte die Polizei.