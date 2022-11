A 81 bei Leonberg Engelbergtunnel wird gesperrt

Wegen der laufenden Sanierungsarbeiten muss der Engelbergtunnel an der A 81 bei Leonberg in der Nacht auf Sonntag, 20. November, in beide Richtungen voll gesperrt werden. Wie die Autobahn GmbH, die für die Arbeiten zuständig ist, mitteilt, erfolgt die Sperrung in der verkehrsarmen Zeit zwischen 1 und 6 Uhr. Die Umleitung in Richtung Heilbronn erfolgt über die U 1 ab der Anschlussstelle Leonberg-West und in Richtung München/Karlsruhe über die U 18 ab der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach.