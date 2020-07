Leonberg - Von Dienstag, 21. Juli, an bis voraussichtlich Donnerstag , 23. Juli, finden jeweils nachts von 20 bis 6 Uhr an der A 81 zwischen der Anschlussstelle Feuerbach und dem Leonberger Dreieck Reparaturarbeiten an der beschädigten Betonschutzwand im Mittelstreifen statt. Die linken Spuren in beide Fahrtrichtungen werden dafür gesperrt. Gleichzeitig erhält der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Dreieck Leonberg auf ungefähr 110 Metern Länge eine neue Markierung.