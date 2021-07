A 8 voll gesperrt Ungebremst auf stehendes Auto gefahren

Magstadt - In der Nacht auf Freitag hat sich auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe ein folgenschwerer Unfall ereignet. Zwei Menschen wurden dabei verletzt, die Autobahn musste voll gesperrt werden. Nach Informationen der Polizei blieb ein 61-jähriger Mercedesfahrer am Freitag gegen 1.45 Uhr aufgrund eines technischen Defekts mit seinem Wagen auf der A 8 liegen, etwa auf Höhe der Raststätte Sindelfinger Wald. Im dortigen vierspurigen Teilstück blieb das Fahrzeug auf dem zweiten Fahrstreifen von rechts stehen.