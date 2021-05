Leonberg - Glück im Unglück hatte die 46-jährige Fahrerin eines Kia, die am Montagabend kurz vor 18 Uhr am Leonberger Dreieck auf der Überleitung der A 81 auf die A8 in Richtung Karlsruhe unterwegs war und vom dortigen Beschleunigungsstreifen auf die Durchgangsfahrbahn fuhr.