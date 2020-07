A 8 bei Rutesheim Motorradfahrer wird schwer verletzt

Rutesheim - Mit einem Rettungshubschrauber musste ein Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 8 am Samstagnachmittag in ein Krankenhaus geflogen werden. Der 40-Jährige war kurz nach 17 Uhr zwischen den Autobahnanschlussstellen Rutesheim und Heimsheim auf der linken Spur in Richtung Karlsruhe unterwegs, wobei ihn offensichtlich der Fahrer eines Kleintransporters übersah. Der 43-jährige Transporterfahrer wechselte nämlich unmittelbar vor dem Motorrad vom mittleren auf den linken Fahrstreifen, wie die Polizei berichtet.