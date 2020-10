Enzkreis - Eine neue Geh- und Radwegbrücke wird am Wochenende über die A 8 gehoben. Dafür muss die Autobahn in beiden Richtungen voll gesperrt werden, und zwar von Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 8 Uhr. „Um die Auswirkungen der Baumaßnahme für den Verkehr möglichst gering zu halten, erfolgen die Arbeiten in der Nacht“, heißt es in einer Mitteilung des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe. Die Umleitung erfolgt über die ausgeschilderten Strecken U 5 und U 30.