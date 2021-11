Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag gegen 16.30 Uhr. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhren die Vier auf der Autobahn von Karlsruhe in Richtung Stuttgart. Die Polizei geht davon aus, dass sie mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren, als sie in der Nähe der Anschlussstelle Leonberg-Ost auf dem linken Fahrstreifen auf das Ende eines Rückstaus zufuhren. Beim Ausweichversuch prallten sie rechts gegen den Fiat eines 47-Jährigen.