A 8 bei Leonberg Unfallflucht – die Polizei sucht Zeugen

Leonberg - Die Polizei (Telefon 07 11 / 6 86 90) sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Freitag auf der A 8 zwischen dem Dreieck Leonberg und Leonberg-Ost ereignet hat. Gegen 11.10 Uhr wollte ein bislang unbekannter Fahrer an der Anschlussstelle Leonberg-Ost auf die Autobahn in Richtung München auffahren. Als er vom Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen der zweispurigen Durchgangsfahrbahn wechselte, achtete er offenbar nicht auf den nachfolgenden Verkehr.