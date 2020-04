Leonberg - Bei einem Unfall mit zwei Lastwagen am frühen Montagmorgen auf der A 8 ist ein Gesamtschaden von rund 23 000 Euro entstanden. Ein Lkw mit Anhänger war gegen 5.40 Uhr auf Höhe Leonberg-Ost in Richtung München auf der rechten Spur unterwegs. Dahinter fuhr ein Sattelzug. Der Fahrer nickte wohl kurz ein und prallte auf den Lastwagen vor ihm. Beide Fahrzeuge mussten geborgen werden. Der Sattelzugfahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Autobahnmeisterei Ludwigsburg reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Weil zwei Spuren gesperrt werden mussten, bildete sich ein Stau von bis zu sechs Kilometern. Die Bergungsarbeiten und die Reinigung dauerten bis 9.30 Uhr an. Die Feuerwehr Leonberg war mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort.