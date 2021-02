A 8 bei Leonberg Sattelzug gerät ins Schleudern

Leonberg - Auf der A 8 bei Leonberg hat es am Mittwochmorgen einen Unfall gegeben, dabei ist ein Schaden von rund 50 000 Euro entstanden. Wie Polizei am Donnerstag mitteilt, war ein 47 Jahre alter Sattelzug-Fahrer kurz nach 10 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost unterwegs. Als er die Spur wechseln wollte, kam er aufgrund der Schneeglätte und vermutlich nicht an die Witterungsbedingungen angepasste Geschwindigkeit ins Schleudern.