A 8 bei Leonberg 10 000 Euro Schaden verursacht und abgehauen

Leonberg - Ein Blechschaden von rund 10 000 Euro ist bei einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag gegen 6.30 Uhr auf der A 8 in Richtung München entstanden. Zwischen der Anschlussstelle Leonberg-West und dem Autobahndreieck Leonberg war ein 27-Jähriger mit einem Lastwagen samt Anhängern unterwegs. Der Verkehr stockte auf dem rechten Verflechtungsstreifen, woraufhin ein noch unbekannter Autofahrer auf die linke Spur gewechselt und nicht auf den 27-jährigen Lastwagenfahrer geachtet haben soll. Der Gespann-Fahrer musste auf die Durchgangsfahrbahn der A 8 ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dort fuhr allerdings eine 50-Jährige in einem Citroen. Als er daraufhin auf seine Spur zurückzog, geriet sein Fahrzeuggespann ins Schlingern und berührte den Citroen. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Citroen musste abgeschleppt werden.