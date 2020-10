In dem Projektbegleitkreis sitzen politische Vertreter, Oberbürgermeister und Bürgermeister, Mitarbeiter der umliegenden Kommunen und Vertreter von Verbänden. In der Sitzung am Freitag bedauerte Regierungspräsidentin Sylvia Felder (CDU), dass es so lange keine Sitzung mehr gegeben hatte. Das liege an „Verzögerungen bei der Ausführungsplanung, der komplexen Kostenberechnung und an der anhaltenden Corona-Pandemie“.