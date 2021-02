A 8/A 81 bei Leonberg Mehrere Unfälle auf glatter Fahrbahn

Unfall im Rückstau eines Unfalls

Gegen 7.30 Uhr verlor ein 55 Jahre alter Ford-Fahrer auf der Überleitung von der A 8 auf die A 81 in Richtung Heilbronn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er wurde gegen die rechten Leitplanken geschleudert. Der 55-Jährige blieb unverletzt, an seinem Auto entstand jedoch Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.