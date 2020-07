80. Geburtstag in Leonberg Ein Leben für Straßenbau, Politik und Sport

Aus zehn Jahren wurden 40

Dass Dieter Vestner überhaupt in die Kommunalpolitik gegangen war, ist dem damaligen Stadtrat und Architekten Hans-Jörg Ludmann zu verdanken. Der hatte ihn im Herbst 1974 gefragt, ob er nicht auf der Liste der Freien Wähler kandidieren wolle. Vestner sagte zu, wollte aber höchstens zwei Legislaturperioden dabei bleiben, also maximal zehn Jahre. Am Ende wurden es mehr als vier Jahrzehnte.