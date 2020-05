8. Mai 1945 „Karin, der Krieg ist vorbei“

Mein Großvater hatte es zuerst gewusst und auch mir gesagt. Dieser Tag hatte für mich eine große Bedeutung, allerdings überwogen die Sorgen des Ungewissen. Gleichzeitig freute ich mich aber: „Endlich war Frieden!“

Anna Tafferner: „Die Russen schossen und töteten ihn“

Am 8. Mai, dem Tag des Kriegsendes, war ich in Czambek (Ungarn). Bei uns waren bereits die Russen. Wir Frauen mussten für sie Schützengräben bauen. Überall suchten sie nach deutschen Soldaten.

Dabei kam es zu einem Erlebnis, das ich nie vergessen werde: Unser Nachbar, Peter Giggler, kam als Soldat zurück und hatte die Uniform nicht abgelegt. Die Russen sprangen ihm nach – wir Kinder haben dies alles gesehen – schossen und töteten ihn. Seine Tochter, die jetzige Frau Sauter, wohnt jetzt in Renningen und hat mit uns den Transport überlebt.

Im Mai 1946 mussten wir dann in vier verschiedenen Transporten in Viehwaggons die Heimat verlassen. Man sagte uns, wir würden wieder zusammenkommen, was aber nicht wahr war. In den Waggons gab es Holzöfen. Wir konnten darauf kochen und heizen. In Bad Reichenhall gab es einen Stopp, wo wir entlaust wurden.

Dann ging es direkt ins Lager Malmsheim, wo wir in einem Sammelquartier untergebracht wurden. Wir lagen alle auf dem Boden, es gab keine Betten. Der nahe liegende Wald gab uns die Möglichkeit, Beeren zu sammeln. Die Männer sammelten Weiden, mit denen sie Backkörbe fertigten. Dafür wurden sie ein wenig entlohnt und konnten sich Essen verschaffen.

Zunächst ging es dann nach Münklingen, wo wir bei einem Bauern untergebracht waren und mit aufs Feld durften. Dann aber fanden wir einen Platz in Renningen, konnten hier bauen und wurden sesshaft.

Karin Schneider: „Vater starb an einem Schädelbasisbruch“

Mein Vater Robert Haußer war nicht im Krieg, er war in Paris mit einem Bauzug der Reichsbahn in Frankreich eingesetzt. Am Kriegsende wollte er über Heilbronn heim nach Renningen. Er hatte in Northeim bei Heilbronn langjährige Freunde und wollte dort Halt machen. In der Bahnhofsgaststätte, wo die Freunde wohnten, war das Dach durch Artilleriebeschuss zerstört. Bei Aufräumarbeiten half mein Vater und ist dabei am 14. April verletzt worden. Er kam mit einem Schädelbasisbruch ins Brackenheimer Krankenhaus, wo er am 18. April gestorben ist.

Uns konnte man nicht benachrichtigen, weil Ausgangssperre war. Am 17. Juni, einem Samstag, kam ein Mann mit dem Fahrrad zu uns nach Renningen und brachte den Brief von den Freunden meines Vaters. In diesem stand, dass mein Vater seit dem 20. April auf dem Friedhof in Northeim beerdigt ist.

Die Klinik in Brackenheim schickte uns eine Rechnung über vier Verpflegungstage, zu zahlen in Naturalien. Meine Mutter und mein Onkel Otto Binder sind dann mit dem Fahrrad und zwei Leiterwägele nach Brackenheim gefahren, mit zwei Zentnern Mehl vom Ihinger Hof, 200 Eiern von Hedwig Schaber, 30 Glas selbstgekochter Marmelade meiner Großmutter und einem Fässle Zuckerrübensirup.

Film über das Kriegsende

Die evangelische Erwachsenenbildung Leonberg hat über das Kriegsende einen Film produziert, der von heute an im Internet zu sehen ist: www.ewb-leonberg.de