750 Jahre Schafhausen Wo einst 5000 Schafe weideten

1872 kam die Schwarzwaldbahn

Mit der Reformation im 16. Jahrhundert wurde das württembergische Schafhausen protestantisch. Die Cyriakuskirche, deren Wurzeln bis ins elfte Jahrhundert zurückreichen, die mehrmals umgebaut wurde und einmal abbrannte, wurde 1585 vergrößert, weil aus Weil der Stadt und Dätzingen viele protestantische Glaubensgenossen nach Schafhausen zum Gottesdienst kamen.

Der Ort an der Würm mit heute rund 2300 Einwohnern, war bis zum Bau der ersten Brücke 1792 von der anderen Flussseite her nur über zwei Furten zu erreichen. In einer Oberamtsbeschreibung von 1850 heißt es über die Schafhausener: „Die Einwohner halten auf äußere Zucht und Ordnung, sind sparsam und äußerst fleißig. Schon den Kindern wird das Verlangen, etwas zu verdienen, eingepflanzt“. Völlig neue Verdienstmöglichkeiten eröffneten sich den damals rund 700 Einwohnern, als sie 1872 mit einer eigenen Station an die Württembergische Schwarzwaldbahn angeschlossen wurden. 1903 gab es das erste Telefon im damaligen Gasthaus Sonne, ab 1906 ein öffentliches Telefon. 1908 erhielten die ersten 18 Häuser elektrische Leitungen und ab 1909 Hauswasserleitungen.

Man will nicht zu Weil der Stadt, sondern zu Sindelfingen gehören

Nach dem Zweiten Weltkrieg trafen zahlreiche Flüchtlinge im Ort ein, es begann eine rege Bautätigkeit. Doch der Einzelhandel und die Gastronomie erlebten eine gegenteilige Entwicklung. Hatte Schafhausen laut Ernst Haag einst parallel sieben Gasthäuser und noch in den 1960er-Jahren fünf Gemischtwarenläden, so gibt es heute nichts mehr davon. Man ist also darauf angewiesen, auswärts einzukaufen.

Gar nicht zufrieden zeigten sich die Schafhausener damit, dass sie im Zuge der Gemeindereform nach Weil der Stadt eingemeindet werden sollten. Bei einer Bürgeranhörung 1971 sprachen sich die meisten zunächst für ein Zusammengehen mit Sindelfingen aus, was aber das Innenministerium nicht genehmigte. Den Gedanken, mit Grafenau vereinigt zu werden, lehnten sie aber ebenso vehement ab, sodass sie 1973 doch mit großer Mehrheit für Weil der Stadt stimmten.

Die Vereine machen den Ort heute aus

„In Schafhausen gibt es einige florierende Vereine, in denen man sich trifft. Das ist es, was den Ort heute ausmacht“, sagte Ernst Haag auf Nachfrage. Der 1989 gegründete Heimatverein ist mit Veranstaltungen wie den Theatertagen und dem Tag des offenen Scheunentors einer davon. Jürgen Katz, der Erste Beigeordnete der Stadt, der in Schafhausen lebt, erhielt von Ernst Haag ein Exemplar der für das Jubiläum geprägten Münzen als Dank dafür, dass er es geschafft habe, die 1801 gebaute Zehntscheuer auf dem Schafberg komplett in den Besitz der Stadt zu bringen. Der Heimatverein sammelt dort historische Exponate.