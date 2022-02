75 Jahre Awo Leonberg Verlässliche Stütze für Menschen in Not

In den ersten Monaten ihres Bestehens nach dem Zweiten Weltkrieg organisierte die Awo Leonberg die Hoover-Kinderspeisung und richtete eine Nähstube ein. Erholungsfürsorge, Jugendfürsorge, Wohlfahrtslotterie, Altpapier-Sammelaktionen waren weitere Schwerpunkte. Über die Grenzen Leonbergs bekannt wurde der von Marta Giesemann initiierte „Babykorb“. Die von Blinden geflochtenen Körbe wurden mit Wäsche aus den Nähkursen ausgestattet und jungen mittellosen Müttern zur Verfügung gestellt.

Wandel zum modernen Verein

Nach ihrer Berufung in den baden-württembergischen Landtag, gab Marta Giesemann 1950 den Vorsitz an Christian Müller ab. Ihm folgte 1968 Wilma Giesemann im Amt. Bei der Jahreshauptversammlung 1977 wurde Silvia Sobolewski zur Vorsitzendengewählt, ihr folgte Helga Pflüger, dann Gabriele Plötz. Im Jubiläumsjahr zum 50-Jährigen leitete Monica Mather die Belange des Vereins (1991 bis 2010). Seit 2010 ist Marcus Mörk der Vorsitzende der Awo Leonberg. „Die Tradition der Einzelfallhilfe für Menschen in Not hat sich bis heute gehalten und ist weiterhin ein stiller, aber wertvoller Teil der heutigen Arbeit des rein ehrenamtlich engagierten Awo-Ortsvereins“, sagt er.

Neue Angebote wurden ins Leben gerufen, wie etwa die ehrenamtliche Schuldnerberatung. Mit den verschiedenen Vater-Kind-Angeboten (Spielgruppe und Wochenendfreizeiten), einer Kleinkinder-Stadtranderholung und weiteren familien- und kinderfreundlichen Angeboten unterstützt die Awo Leonberg mit ihren rund 100 Mitgliedern heute ein den Bedürfnissen der Zeit angepasstes Familienleben.

Wer baut die schönste und die ausgefallenste Kiste ?

Jubiläum

„Man ist so alt wie man sich fühlt“, sagt der stelltretende Vorsitzende des Awo-Ortsvereins, Gerald Beißwenger. Darum soll es im Jubiläumsjahr ein besonders Event geben – das Seifenkisten-Projekt.

Sommerfest

Alle können sich daran beteiligen und sich ihre eigene Seifenkiste bauen. Die Teilnahme ist kostenlos. Die heißen Kisten sollen dann beim Jubiläums-Sommerfest in der Steinturnhalle am Sonntag, 29. Mai, ausgestellt und prämiert werden. Besucher haben dort die Möglichkeit, ihre Bewertung bezüglich der „schönsten Kiste“, des „technisch aufwendigsten Renners“ und der „ausgefallensten Kiste“ abzugeben. Nicht nur die Erstplatzierten, sondern alle Teilnehmer erhalten einen Preis.

Rennen

Wenn es im Laufe des Jahres zu Lockerungen oder sogar zur Aufhebung der Coronamaßnahmen kommen sollte, können die gebauten Seifenkisten eventuell im Juli bei einem Rennen in Aktion gesehen werden. Anmeldungen mit den technischen Vorgaben sind bis Ende März möglich, beim Awo-Ortsverein Leonberg unter der Telefonnummer 0 71 52 / 2 52 87.