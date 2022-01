71-Jähriger aus Höfingen Mit dem Traktor durch Europa

Spontan nach Österreich statt nach Südfrankreich

So gibt es also auch keine Route, welche vorab geplant wird. „Im Mai wollte ich nach Südfrankreich. Doch wir haben es wegen des starken Regens nicht mal über den Rhein geschafft. Alles war gesperrt. Dann hab ich die Route geändert“, sagt er und betont: „Der Weg ist das Ziel“. Die Reise führte ihn daraufhin also nach Österreich. Dort reifte die Idee, weiter nach Venedig zu fahren. Zwei Tage nahm er sich für die schöne Lagunenstadt Zeit.

„Ich gehe zwar nicht in Museen, da ich Menschenansammlungen, insbesondere in Zeiten von Corona, meide, aber ich schaue mir gerne eine Stadt und ihre Geschichte an“. Auch für Burgen und andere Sehenswürdigkeiten macht Kurt Algoet gern kleine Schlenker und verlässt die Straße für sie. Von Venedig und Jesolo ging es an der Adria entlang bis nach Rimini. „Wir sind in der Stunde maximal 20 Kilometer gefahren. Es gab Tage, da fuhren wir eine Stunde. An anderen auch mal fünf“, erläutert er.

Übernachten am Bauernhof

Auf die Frage, wo er seinen Deutz samt Miniwohnwagen zur Übernachtung abstelle, antwortet er: „Campingplätze fahre ich prinzipiell nicht an, denn ein oder zwei Nächte kann ich überall stehen bleiben“. Auf Nebenstraßen und quer durch Dörfer führt ihn meist sein Weg. Er kommt bei Bauernhöfen vorbei und fragt vor Ort, ob er da übernachten dürfe. Auch nach einer Mahlzeit in einem Gasthof ist schnell nachgehakt, ob eine Nacht auf dem Parkplatz o. k. ist. Kurt Algoet kann in seinem Miniwohnwagen zwar auch kochen, doch er geht gern ins Gasthaus. Dort ist er dann auch meist eine kleine Attraktion.

„Die meisten sind sehr freundlich. Die diesjährige Italienreise hat mich total überwältigt. Die Menschen dort haben mir Wein, Schnaps und sogar ein T-Shirt geschenkt. Auch frisches Gemüse haben sie mir gebracht. Eine Frau hat mir sogar meine Wäsche gewaschen“, schildert er begeistert.

Der digitale Impfpass ist stets griffbereit

Doch auch von der Anlaufstelle „Friedhof“ erzählt Kurt Algoet. „Ein Friedhof hat mehrere Vorteile. Man bekommt immer frisches Wasser und an manchen Friedhöfen gibt es auch eine Toilette und man kann sich waschen. Ein Friedhof ist in alten Dörfern auf jeden Fall immer gleich an der Kirche mit Parkplätzen und das mitten im Ort“. Als Geimpfter hat er seinen digitalen Impfpass stets griffbereit. Und gibt es in einem Bergdorf mal ein paar digitale Schwierigkeiten, so fülle er eben einen Zettel aus.

„2020 habe ich eine Deutschlandtour gemacht. Das ist noch gegangen. Dann wollte ich dieses Jahr, wegen Corona, ursprünglich wieder in den Norden, doch da hab ich in Kassel abgebrochen. Man hatte keinen Zugang zu nix, und das Wetter war auch schlecht“. So gibt es im Leben des Kurt Algoet also kurze und lange Reisen. 2018 war er ein Vierteljahr in Frankreich unterwegs.

Wunschziele sind Schottland und Irland

Auch auf der Schwäbischen Alb und im Schwarzwald ist er oft anzutreffen. Dort fährt er am liebsten auf Feld- und Waldwegen. Und steht auf einem Hinweisschild zum nächsten Gasthaus als Empfehlung „Saure Kutteln“ oder „Saure Nierle“ geschrieben , ist klar – hier ist zu hundert Prozent ein Stopp angesagt. Aber Kurt Algoet ist kein Kostverächter und passt sich auf seinen Reisen immer seiner Umgebung an, wie er selbst sagt. „In Italien esse ich gerne Nudeln, in Tschechien böhmische Knödel – nur in England, da koche ich lieber selbst“, sagt er lachend.

Und ein nächstes Ziel? „Nach England möchte ich noch mal und dann weiter nach Schottland. Auch nach Irland würde ich gerne, doch die Fährkosten sind sehr hoch. Und, wenn Corona rum ist – Griechenland“. Hauptsache unterwegs sein, denn das ist für Kurt Algoet „das Beste, was es gibt“.