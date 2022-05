52 000 Kilometer gelaufen Lebenslauf-Organisatoren ziehen Bilanz

In diesem April war wieder alles anders: Anstatt einer eintägigen Benefizveranstaltung in der Glemsaue wurde der Ditzinger Lebenslauf zum wiederholten Male als zehntägige, interaktive Aktion ausgerichtet – wegen der hohen Corona-Inzidenzen. Doch dieser Umstand allein war nicht ausschlaggebend dafür, dass neue Rekorde ausblieben. 1700 Teilnehmer kamen auf 52 100 Kilometer – so zumindest lautet das vorläufige Endergebnis.