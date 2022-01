50 Jahre Rutesheim und Scheibbs Eine grenzenlose Freundschaft

Lesen Sie aus unserem Angebot: In der Mensa gibt’s auch Deftiges aus den Partnerstädten

In den 1950er-Jahren fand Schricker Arbeit bei Drescher und zog 1960 mit Frau und Tochter nach Rutesheim. Jetzt waren Alfred und Klara Schwarz in der Kirchstraße die Quartiergeber. Karl Schricker engagierte sich nun aktiv in der Fußballabteilung der SKV und war hier viele Jahre auch als Jugendtrainer in gleich mehreren Spielklassen tätig. Auch die freundschaftlichen Fußballbegegnungen mit Scheibbs setzten sich durch Besuche und Gegenbesuche fort. In der neuen Wahlheimat zog die Familie Schricker – nach einer Zwischenstation im „Kroneneck“ (Ecke Leonberger- /Flachter Straße) – später sogar in die Scheibbser Straße.

Bürgermeister besiegeln die Partnerschaft

Die beiden Bürgermeister Kurt Schaible und Alois Derfler sowie die Gemeinderäte beider Orte ließen sich in der Folge von einer offiziellen Partnerschaft überzeugen. Am 13. Juli 1972 wurden schließlich die offiziellen Partnerschaftsurkunden unterzeichnet.

Generationen von Rutesheimern – Vereinsmitglieder, Verwaltungsvertreter, Gemeinderäte und vier Bürgermeister – waren in den 50 Jahren in Scheibbs und haben diese Partnerschaft gelebt und die niederösterreichische Gastfreundschaft erlebt. Umgekehrt gab es viele Begegnungen in Rutesheim.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Rutesheim feiert 1250. Geburtstag

Die beiden Ansichtskarten von Karl Schricker wurden 1961, während des ersten Sommerurlaubs in der alten Heimat, an die Familie Rothweiler (ehemalige Bäckerei am Kirchplatz) gesandt. „Wir haben sehr schönes Wetter, aber bald wird der Traum zu Ende sein“ – so der Urlaubsgruß aus Scheibbs.

Die alte und die neue Heimat verbunden

Karl Schricker nahm 1982 noch am zehnjährigen Partnerschaftsjubiläum teil. In der Scheibbser Straße wurde ein Gedenkstein aufgestellt. Am 25. Juni 1984 verstarb Karl Schricker und wurde in Rutesheim beerdigt.

„Fußball war sein Leben, und viele Rutesheimer, ich eingeschlossen, erinnern sich gerne an ihren besonderen Trainer“, sagt Harald Schaber. Die Stadt verdanke seinem unermüdlichen Bemühen um eine länderübergreifende Freundschaft diese nun schon 50 Jahre währende Städtepartnerschaft.