Renningen - Im Zuge der Gemeindereform in den 70er-Jahren sind außer Weissach und Flacht, die 1971 den Anfang gemacht haben, auch Renningen und Malmsheim zusammengelegt worden. Am 1. März 2022 ist das genau 50 Jahre her. Aufgrund der Coronapandemie kann die Jubiläumswoche aber nicht wie geplant im März stattfinden und wird auf September verschoben.