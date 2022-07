50 Jahre Grundschule In Gebersheim herrscht Platzmangel

Großer Festakt in der Gäublickhalle

Die Jubiläumsfeier anlässlich der Einweihung des neuen Schulgebäudes vor 50 Jahren, am 9. und 10. Oktober 1971, hat die Grundschule Gebersheim coronabedingt auf das Ende des laufenden Schuljahres verlegt. „Wir sind damit aber noch im Jubiläumsschuljahr geblieben“, sagt die Schulleiterin Stephanie Blanke. Vergangenen Donnerstag hat die Schule demnach ihr 50-Jahr-Jubiläum mit einem großen Festakt in der Gäublickhalle mit einigen Aufführungen von Schulklassen der Grundschule begangenen. Am Samstag folgte eine Vorstellung des schuleigenen Zirkusprojekts, zu dem der ganze Leonberger Ortsteil eingeladen war.