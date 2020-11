50 Jahre Frauen-Fußball im DFB Eine steile sportliche Karriere

Die sportliche Karrierekurve der jungen Ines Fellmann, die bevorzugt auf der Libero-Position den Ton angibt, zeigt steil nach oben. Sie spielt in allen Nationalmannschaften der Juniorinnen. In der U 16 ist sie Kapitänin, mit der U 18-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) reist sie zur Europameisterschaft. Schon jetzt nimmt sie bereits an Lehrgängen der A-Mannschaft teil. Sie lernt die spätere achtfache deutsche Fußballerin des Jahres, Birgit Prinz, kennen. Sie begegnet in den DFB-Auswahlen, in Duellen der Bundesliga oder dem DFB-Pokal Fußball-Größen wie Nia Künzer, Inka Grings oder auch Torhüterin Nadine Angerer. Ihre Trainerinnen in den Junioren-Nationalmannschaften sind Tina Theune und Silvia Neid.

Das Stirnband als Markenzeichen

Was Ines Höllerl heute an den fußballspielenden Frauen gefällt, ist, „dass sie zu ihrer Weiblichkeit stehen und auch lukrative Werbeverträge abschließen“. Sie selbst findet schon früh ihren eigenen Stil, ihr Markenzeichen ist das Stirnband. „Ich bin etwas aus der Reihe gefallen, weil ich mich gerne schminkte, immer wieder die Frisur wechselte und mich in der Mode ausprobiert habe. Viele meiner Kolleginnen hatten eher einen burschikosen Kleidungsstil“, erinnert sich Höllerl.

Als Sindelfingen aus der Bundesliga absteigt, schließt Ines Fellmann einen Vertrag mit dem Erstligisten SC Klinge Seckach ab. Ihren Führerschein macht sie mit einer Sondergenehmigung als sie 17 ist, um mobil und nicht mehr auf den Fahrdienst der Eltern angewiesen zu sein. „Mit dem Fußballspielen habe ich schon Geld verdient, das war eine tolle Sache“, erinnert sich Ines Höllerl. 1999 bekommt sie ein finanziell besseres Angebot vom SC 07 Bad Neuenahr. Ines Fellmann berät sich mit ihrem Vater, der auch ihr Manager ist, und unterschreibt den Vertrag. Eine ihrer Teamkolleginnen in dieser Zeit ist Steffi Jones, die zur Europafußballerin des Jahres gewählt wird.

Training bei den Männern des TSV Eltingen

Im ersten Jahr pendelt Ines Fellmann nach Bad Neuenahr, trainiert unter der Woche immer wieder bei den Verbandsliga-Männern des TSV Eltingen mit, wo ihr Bruder Sven spielt, um Härte zu bekommen. „Auch in der A-Nationalmannschaft hätte ich mit Sicherheit meine Chance gehabt“, blickt die ehemalige Profi-Fußballerin zurück. Doch von jetzt auf nachher beschließt sie, nach Ablauf ihres Vertrages in Bad Neuenahr ihre Karriere zu beenden.

Da ist sie gerade mal 22. „Ich hatte die Idee, ein anderes Leben zu führen, ich bewegte mich in einer Blase.“ Als Profi-Sportlerin steht sie in der Öffentlichkeit, wird auf der Straße erkannt, schreibt Autogramme. Was sie einerseits genießt, andererseits macht das etwas mit ihr, als sie wegen eines Stalkers nicht mehr zur Ruhe kommt. „Da waren auch Schattenseiten, und ich wollte mein Privatleben mehr schützen. Heute bin ich froh, dass die mediale Präsenz zu meiner Zeit noch nicht so extrem war wie sie es heute ist.“ In einer Eisdiele lernt sie ihren jetzigen Mann Mario kennen. Mit ihm will sie ein Leben abseits des Rampenlichts führen.

Die berufliche Zukunft geht vor

Ines Fellmann denkt an ihre weitere berufliche Zukunft. Allein schon deshalb, weil Frauen, anders als die männlichen Fußball-Kollegen, keine Millionen verdienen. Sie beginnt ein Sozialmanagement-Studium, das sie abbricht, weil es ihr zu trocken ist. Durch Zufall hilft sie in einer Kindertagesstätte aus – ihr Berufswunsch steht fest. Sie macht eine Ausbildung zur Erzieherin. „Ich arbeite gerne mit Menschen, in meinem Fall sind es kleine. Mein Job macht mir richtig Spaß.“ In einer evangelischen integrativen Kindertageseinrichtung in Euskirchen ist sie die stellvertretende Leiterin.

Sport treibt sie so gut wie keinen mehr. „Ich gehe mit meinem Hund spazieren“, sagt sie und lacht. Fußballspiele schaut sie sich nach wie vor gerne an. Nach ihrem Karriereende ist sie noch einige Zeit im Fitnessstudio. Richtig abtrainiert hat sie allerdings nicht. „Das würde ich heute anders machen.“ Ansonsten ist Ines Höllerl mit sich völlig im Reinen. „Ich habe eine tolle Fußball-Zeit erlebt, zum richtigen Zeitpunkt aufgehört und habe vieles gelernt, was ich auch für mein Leben und meinen Beruf gut gebrauchen kann.“