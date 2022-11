50 Jahre Christian-Wagner-Gesellschaft Den Unentdeckten lesbar machen

Aber Christian Wagner, 1835 in Warmbronn geboren und 82 Jahre später ebendort gestorben, ließ sich weder vom Tod brechen, noch von der Armut. Stattdessen gelang es dem Sohn eines Schreiners und Nebenerwerbs-Landwirts, schreibend am Leid zu wachsen. Weil für die Ausbildung zum Lehrer das Geld fehlte, verließ Wagner mit 14 die Volksschule, um sich auf dem Feld zu verdingen. Er half in der elterlichen Landwirtschaft, arbeitete im Winter als Holzfäller und später auch mal beim Bau der Eisenbahnstrecke. In den Pausen schrieb er Gedichte. Über eines von ihnen urteilte Karl Kraus: „Es wird in deutscher Sprache nicht viele Wunder von der Art der dritten und der letzten Strophe des Gedichtes ,Syringen’ geben.“

Das Ziel ist die Werkausgabe

Aber anders als seine ihn wertschätzenden Zeitgenossen Karl Kraus, Kurt Tucholsky und Hermann Hesse schaffte es Christian Wagner, der sich selbst schon früh als „Sonderling“ empfand, weder in den Literaturkanon der Nachttische noch in jenen der Universitäten. Der Hauptgrund sei: „Es ist nicht gelungen, eine Werkausgabe seiner Texte herauszubringen.“

Das sagt Axel Kuhn, der Vorsitzende der CWG, die an diesem Sonntag um 11.15 Uhr mit einer Jubiläumsfeier in der Warmbronner Rolf-Wagner-Halle ihr 50-jähriges Bestehen begeht. „Bis 1972 gab es keine Möglichkeit, Wagners Texte lesen zu können“, erzählt Kuhn, der bei der Feier die jüngste Neuerscheinung, Wagners „Sonntagsgänge, 2. und 3. Teil“, präsentieren will. Das Hauptziel der CWG bestehe darin, alle elf Bücher des Dichters in zeitgemäßer Aufmachung herauszugeben.

Auch wenn die akademische Aufbereitung von Wagners lebensumarmenden Werken nicht recht in Gang kommen sollte, so setzte doch bereits vor 1900 eine Art Fantourismus nach Warmbronn ein: Intellektuelle, Lebensreformer, Natur- und Literaturfreunde unternahmen Ausflüge in Wagners Dorf. Der Dichter dankte es ihnen mit eigenbrötlerischer Widerständigkeit: Er lehnte Gift gegen Ungeziefer ab, weil er sich weigerte, zwischen so genannten Nutztieren und Schädlingen zu unterscheiden. Er enthielt seine Kühe dem Metzger vor und protestierte gegen die Singvogel-Jagd.

Seine frühe Tier-und-Naturschutz-Agenda war mit einem ausgeprägten sozialen Gewissen verbunden: Der zeitlebens in bescheidenen Verhältnissen lebende Mann mit dem kaiserlichen Backenbart setzte sich für Arme und Ausgestoßene ein – und der Pazifist widerstand bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges der Waffenbegeisterung anderer. „Er fühlte die tiefe Zusammengehörigkeit zwischen Tier, Mensch und Pflanze, Stein und Stern. Und er liebte das alles“, schrieb Kurt Tucholsky über Christian Wagner, „er war ein in sich gekehrter Künstler und wohl wert, dass wir ihn alle läsen und verehrten.“