47-Jähriger ruft Polizei SEK umstellt Haus in Ditzingen

Ditzingen - Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg haben am Dienstagabend eine Sozialunterkunft in der Ditzinger Bauernstraße umstellt, nachdem ein 47 Jahre alter Bewohner der Unterkunft um 21.50 Uhr die Polizei alarmiert hatte. Der 47-Jährige gab an, er sei im Zuge eines Streit von einem Nachbarn, der mit Messer und Pistole bewaffnet war, bedroht und geschlagen worden. Die Tat habe sich im Hausflur abgespielt. Er sei zurück in seine Wohnung geflohen und habe sich dort eingeschlossen.