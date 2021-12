450. Geburtstag von Johannes Kepler Neuer Kepler-Raum im Stadtmuseum

Leonberg - Auch Räume haben eine Geschichte. Nach 20 Jahren wird der Raum für den weltbekannten Astronomen Johannes Kepler im ersten Stock des Leonberger Stadtmuseums in der Pfarrstraße inhaltlich und optisch neu gestaltet. Und so erstrahlt – pünktlich zu seinem 450. Geburtstag – der eigens ihm gewidmete Kepler-Raum in der alten Lateinschule, die er unter anderem auch besucht hat, in neuem Glanz.