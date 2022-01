3G-Regel im Einzelhandel „Man muss sich selbst helfen“

Kunden dürfen immer klingeln

Am Marktplatz 2 in Weil der Stadt, gleich neben dem Rathaus, befindet sich das Bekleidungshaus Schirott. Den Herrenausstatter – der sich auch als Hosenfachgeschäft einen Namen macht – gibt es in der Keplerstadt seit dem Jahr 1768, und er wird nun schon in der siebten Generation geführt. Für Geschäftsführer Jürgen Schirott ändert sich vom Aufwand her durch die 3G-Regel nicht viel. „Wir müssen uns natürlich immer über den aktuellen Stand informieren und kontrollieren am Eingang die entsprechenden Nachweise.“ Sind diese gültig und aktuell, dürfen die Kunden das Geschäft betreten. „Ich bediene grundsätzlich alle Kunden“, betont Schirott. Schließlich müsse er ja auch einen gewissen Umsatz machen.