Leonberg - Solch einen Geburtstag erlebt sie nicht alle Tage: Am Sonntag ist Bea-Marie Hartmann acht Jahre alt geworden. Und dass sie just an ihrem Ehrentag beim Gespannwettbewerb der Kleinpferde in einem Wagen mitfahren durfte, war für die junge Dame aus Höfingen das wohl mit Abstand schönste Geschenk.