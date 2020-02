329. Leonberger Pferdemarkt Von Zonenverteidigung und Ganzfeldpresse

Der Club belegt hinter dem Spitzenreiter BV Hellas Esslingen (28 Punkte) und dem SV Fellbach/ESV RW Stuttgart (26), die beide zwei Spiele mehr absolviert haben, den dritten Tabellenplatz. „Der Aufstieg ist möglich, aber noch weit weg. Wenn man erfolgreich ist, ist die Stimmung im Team natürlich auch gut“, sagt Hackert. Davon wird die Mannschaft getragen. Und natürlich von ihren Leistungsträgern, wie beispielsweise dem 34-jährigen Regionalliga-erfahrenen Jochen Mikait: Er steht in der Liste der besten Werfer in der Landesliga mit 298 Punkten aus 13 Spielen an erster Stelle. Oder William Kalz, der in Italien in verschiedenen Jugendauswahlteams gespielt hat. Er kam berufsbedingt aus Erlangen nach Leonberg und schloss sich dem SV an. Und zuletzt verstärkte Stephan Illg das Team. Auch der 31-Jährige bringt Regionalliga-Erfahrung mit, spielte zuletzt beim Oberligisten SV Böblingen.