Am Sonntagnachmittag hatte Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD) angesichts der Sturmwarnungen eine Sicherheitsbesprechung mit Feuerwehr, Polizei und den Hilfsdiensten einberufen. Ergebnis: Am Festprogramm einschließlich des großen Umzugs am Dienstag wird festgehalten.