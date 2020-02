Endlich gibt es wieder ein Riesenrad

In der Stadt sind bereits die ersten Vorboten präsent. So ist der Aufbau des Vergnügungsparks in der Steinstraße in vollem Gange. Nach vielen Jahren Abstinenz ist 2020 erstmals wieder ein Riesenrad dabei. An den Straßenkreuzungen liegen bereits die Absperrungen bereit. Diese kommen aber erst am Sonntag und Dienstag zum Einsatz.