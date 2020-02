329. Leonberger Pferdemarkt Anuschka dichtet ein Lied für den Pferdemarkt

Anuschka Miccoli ist deutschlandweit als Schlagersängerin, Moderatorin und Curvy Model unterwegs und hatte schon Auftritte in Städten wie Hamburg, Köln und Offenburg. Der Auftritt beim örtlichen Pferdemarkt ist für ­Anuschka Miccoli jedoch ein Heimspiel. Denn die Halb-Italienerin wohnt selbst seit vielen Jahren in Leonberg. Trotzdem oder gerade deshalb ist der Auftritt in ihrem Wohnort etwas ganz Besonderes für sie. „Es bewegt einen schon emotional“, erzählt die Schlagersängerin und fügt ­lachend hinzu: „man ist schon ein kleines bisschen stolz ­darauf!“