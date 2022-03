Angefangen hat Stavros Sarridis 1995, als er den Silberberg zu Fuß mit seinem Handkarren Straße für Straße ablief. Später fuhr er mit dem Postauto durch den Stadtteil, als die Zahl der Pakete zunahm. Zuletzt hat er die Route in dem E-Zustellerfahrzeug gemacht. Seinen Ruhestand wird er mit seiner Familie in Griechenland verbringen, wo er in der Nähe von Kavala ein Haus mit Garten besitzt.

Ein Gedicht gibt es dazu

Zum Abschied gab es noch ein Gedicht, in dem es auch heißt: „Wer 27 Jahre lang so treue Dienste geleistet hat, der hat sich wahrlich was verdient – Anerkennung und Respekt.“