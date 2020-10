30 Jahre Deutsche Einheit Stunden nach der Flucht fällt die Mauer

Sportlich soll das junge Mädchen aufgrund ihrer körperlichen Anlagen zur Schwimmerin ausgebildet werden. Doch eine Chlorallergie macht diese Pläne zunichte. Später spielt sie Handball. An ihrem beruflichen Werdegang gibt es nicht viel zu rütteln. „Eigentlich wollte ich Apothekerin werden, doch da hätte ich ein Jahr auf die Ausbildung warten müssen. Das kam für mich nicht in Frage.“ Nach ihrem Fachschulstudium, das der Fachhochschulreife entspricht, lenkt man sie bei der Berufsberatung dorthin, wo es Arbeitsplätze gibt. Also entscheidet sich Annett Salomo für die Ausbildung zur medizinisch technischen Laborassistentin.

Zweifel am Regime kommen auf

Die ersten bewussten Zweifel am ostdeutschen Regime hat sie, als sie für ihre Ausbildung nach Dresden geht. „Da war alles weltoffener, da wurde diskutiert.“ Die junge Frau aus Löbau schließt sich einer Punk-Band an und bekommt hautnah mit, dass einige Titel auf dem Index stehen, die Musiker werden von der Stasi überwacht. Will man ein wichtiges Gespräch führen, sucht man vorher die Räume nach Wanzen ab oder geht nach draußen. „Das Schlimme war diese Angst, man konnte eigentlich niemandem vertrauen.“ Die beste Freundin flieht in den Westen. Erst beim zweiten Versuch klappt es, nach dem ersten landet sie im Gefängnis. Am Ende ihrer Ausbildungszeit beginnen die Montags-Demos. „Einmal war ich inmitten der Wasserwerfer, ich floh zum Schutz in die Kirche.“