3-G-Kontrolle in Bussen Kooperative Fahrgäste und minimale Verstöße

Schüler werden nicht kontrolliert

Nur einmal, bei einer Kontrolle in Esslingen, seien zwei Fahrgäste ohne Maske und Impfnachweis in den Bus gestiegen und dort bis zu ihrer Endstation sitzen geblieben. „In diesem Fall bleibe ich höflich, unterrichte aber die Polizei, die an der Endstation schon auf die beiden wartete.“

In einem weiteren Fall in Leonberg waren die 14 Tage nach der Impfung nicht erreicht. Der 17-Jährige hatte seinen Schülerausweis vergessen. Auch er musste aus dem Bus aussteigen. „Wer hingegen klar als Schüler erkennbar ist, wird nicht kontrolliert. Bei ihnen wissen wir, dass sie sich zwei- bis dreimal pro Woche in der Schule testen lassen müssen. Hier hat die Politik entschieden, dass die Kontrollen überschaubar sein sollen“, sagte Peter Unger.

Busunternehmen loben Fahrgäste

Monika Wöhr-Kühnemann, Geschäftsführerin von Wöhr Tours aus Weissach, begrüßte die Schwerpunktkontrolle seitens des VVS, dem sie, wie 40 anderen Unternehmen auch, angeschlossen ist. „Auch wir versuchen weiterhin unseren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten. Die 3G-Regelung im ÖPNV werden wir deshalb immer wieder stichprobenartig kontrollieren. Danke an alle Fahrgäste für die gute Zusammenarbeit“, sagte Wöhr.

Walter Kappus, Geschäftsführer beim Busunternehmen Kappus Reisen aus Warmbronn, zieht eine positive Bilanz der bisherigen Kontrollen: „Die allermeisten Fahrgäste können ihren 3G-Status nachweisen und sind sehr kooperativ.“ Bei den Stichprobenkontrollen wurde bisher bei weniger als zwei Prozent der Fahrgäste der 3G-Status beanstandet. „Die im geänderten Infektionsschutzgesetz verankerte 3G-Regel für den Nahverkehr wurde sehr kurzfristig verabschiedet und ist deshalb für die Busunternehmen nicht einfach zu schultern. Der VVS versucht, die knappen personellen Ressourcen zu bündeln und koordiniert die Schwerpunktkontrollen“, sagte Thomas Knöller, Abteilungsleiter Planung beim VVS.

Den Nahverkehr mit einem guten Gefühl nutzen

Sebastian Küster, Pressesprecher der Stadtverwaltung Leonberg, betonte: „Die Fahrt mit Bus und Bahn war schon vor der 3G-Regelung durch die geltende Maskenpflicht und den ständigen Luftaustausch im Fahrzeug sicher. Den ÖPNV auch in diesen Zeiten mit einem guten Gefühl nutzen zu können, ist wichtig. Durch die Kontrollen wird das unterstrichen.“

Die bisherigen stichprobenartigen Kontrollen haben ergeben, dass sich im gesamten Verbundgebiet mehr als 98 Prozent der kontrollierten Fahrgäste an die 3G-Regel gehalten haben. In den vergangenen Wochen wurden etwa 15 000 Fahrgäste in den Landkreisen der Region kontrolliert.