„Da wurde in seltener Deutlichkeit über Zollunbedenklichkeitsbescheinigungen gesprochen, wer heute wieder an wen herangetreten ist, und was man für bestimmte Gefälligkeiten verlangen kann“, so De Falco. Es sei nichts verklausuliert oder mit Codewörtern gearbeitet worden. In einer Nachricht aus dem Jahr 2019 habe die Angeklagte geschrieben: „Wir haben ein dickes Problem.“ Das könne man quasi als Schuldanerkenntnis werten. Gegen Schludrigkeit und Zufall spreche zudem, dass immer die gleichen Dokumente wie Kaufverträge und Zollunbedenklichkeitsbescheinigungen gefehlt hätten.