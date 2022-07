25 Jahre Gymnasium Rutesheim Eine junge und lebendige Schule

Es ist vergleichsweise noch jung an Jahren, das Gymnasium Rutesheim, das gerade sein 25-jähriges Bestehen feiert. Etliche Gymnasien in der Umgebung können auf eine viel längere Geschichte zurückblicken. Aber in Rutesheim gibt es ein Alleinstellungsmerkmal, das diese Schule für viele Eltern und Kinder besonders attraktiv macht: Sie arbeitet als einzige im Landkreis Böblingen nach dem G 9-Modell.