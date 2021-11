Noch einiges vor hat Alexander Metzler, der die Gründung einer Jugendgruppe auf den Weg bringen möchte. Anreiz und Motivation für die junge Generation soll ein Boulderblock sein, an dem Klettern ohne Kletterseil und -gurt bis zur Absprunghöhe möglich ist. Diese Vision war auch am Ende einer Fotopräsentation gut zu erkennen. Leonbergs Oberbürgermeister Martin Georg Cohn, der an diesem Abend ein Grußwort an die Bergfreunde richtete und ihnen versprach, offen für Wünsche zu sein, war zum Zeitpunkt der Präsentation leider schon bei einem weiteren Termin gefragt. Doch Metzler ist guter Dinge, dass die Bezirksgruppe und die Stadt auf einen gemeinsamen Nenner kommen, um das Kletter-Projekt in naher Zukunft verwirklichen zu können.