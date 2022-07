25 Grad und wärmer Ein Maßnahmenkatalog gegen die Hitze

Hitze ist großes Thema in Pflegeeinrichtungen

Beispielsweise im Samariterstift. Drei große Häuser gibt es davon in der Leonberger Innenstadt – in der Seestraße, am Stadtpark und in der Nachbarschaft des Rathauses. Sowie drei kleinere in Höfingen, Weissach und in Flacht. Angelika Herrmann, die Regionalleiterin Altenpflege beim Samariterstift Leonberg/Stuttgart, betont, dass das Wetter und der Umgang damit ein großes Thema in den Einrichtungen sei, über das alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder unterrichtet würden. „Wir haben einen Maßnahmenkatalog, auf den wir zurückgreifen können“, sagt Herrmann.