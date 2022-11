Was wäre gewesen, wenn der Postkutscher den Betteljungen nicht gesehen hätte? Die Antwort darauf bleibt Spekulation. Doch jener Sonntag im Jahr 1822 markierte den Beginn der Diakonie, die heute unter anderem ein Altenpflegeheim, eine Schule und mehrere Kinder-und Jugendhilfeeinrichtungen verantwortet. Mit einem Festwochenende startet die Diakonie der Brüdergemeinde Korntal in ihr Jubiläumsjahr. Nach dem Festakt wird am Sonntag ein Gottesdienst gefeiert.