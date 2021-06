Leonberg - Seit vielen Jahren ist die Hospizarbeit in Leonberg eine Institution, die aus der Stadt nicht wegzudenken ist. In diesem Jahr begeht auch die Stiftung Leonberger Hospiz ihr 20-jähriges Bestehen. „Wie die Zeit vergeht“, sagt die Gründungsvorsitzende der Stiftung, Margarete Helmes, im Rückblick. „Die Hospizarbeit in Leonberg hatte richtig Fuß gefasst. Die Menschen im Landkreis wussten, wohin sie sich wenden konnten, wenn die Lebenssituation es erforderte“, erinnert sie sich.