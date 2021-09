20 Jahre Atrio Leonberg Leben und Wohnen mitten in Höfingen

In dem Leonberger Teilort gab es damals bereits die Werkstatt für Menschen mit Behinderung im Industriegebiet Pfad. Atrio Leonberg wollte ein Angebot schaffen, das Arbeiten und Wohnen am Ort ermöglicht. Und so kam die Idee einer Wohnanlage in Höfingen auf. Für Atrio Leonberg (damals noch Behindertenhilfe Leonberg) war das der Beginn der dezentralen Angebote. Im weiteren Verlauf wurden weitere Wohnmöglichkeiten in mehreren Gemeinden rund um Leonberg geschaffen – zuletzt in Weil der Stadt, wo im August die ersten Menschen mit Behinderung eingezogen sind.